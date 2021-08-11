Челси – Вильярреал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Челси» – «Вильярреал»:

«Какой интересный и разнообразный этот футбольный год! Целый месяц мы жили Евро-2020, где чемпионами стала сборная Италии. Также этим летом в Бразилии состоялся Копа Америка, на котором Лионель Месси впервые со сборной Аргентины завоевал золотые медали и стал лучшим почти по всем показателям на турнире. И сейчас Месси переходит в ПСЖ. На Олимпиаде футбольный турнир выиграла сборная Бразилии. А на Золотом Кубке КОНКАКАФ триумфовала национальная команда США. Очень много интересного происходит и на клубном уровне. Если вам это все неинтересно, тогда вы ошиблись видом спорта. Но уверен, что таких здесь нет, и все с удовольствием говорят о футболе, любят футбол, смотрят эту игру.

И вот 11 августа в Белфасте состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов «Челси» Томаса Тухеля и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал» Унаи Эмери.

АПЛ стартует 14 августа, и «Челси» начнет сезон игрой с «Кристал Пэласом». В межсезонье Оливье Жиру перешел из «Челси» в «Милан». Также Томори перешел из «Челси» в «Милан» за 29 млн евро. Мозес на полноценной основе перешел в «Спартак», заплатившему лондонцам 5 млн евро. Вернулся в «Челси» из аренды Бакайоко. В ПСВ перешел Ван Гинкель. Из «Астон Виллы» вернулся Баркли, а из «Фулхэма» Лофтус-Чик. «Аристократы» накануне Суперкубка отыграли три контрольных матча. С «Борнмутом» и «Арсеналом» все футболисты играли по тайму и выиграли обе встречи по 2:1. А на днях «Челси» сыграл 2:2 с «Тоттенхэмом». «Шпорам» забивал Зиеш, который оформил дубль. В матче с «Тоттенхэмом» только Хадсон-Одои, Пулишич, Канте и Бакайоко сыграли по тайму. А Зиеш, Хаверц, Зума, Алонсо, Рюдигер, Ковачич и Вернер сыграли больше часа. Это говорит о том, что Тухель подводит к Суперкубку и к сезону своих футболистов.

«Вильярреал» в том сезоне стал седьмым в Ла Лиге, но он будет играть в Лиге чемпионов, так как «желтая субмарина» победила в финале Лиги Европы. Испанцы выиграли тот финал в серии пенальти со счетом 11:10! Это была какая-то фантастика! Унаи Эмери является специалистом по выигрышам Лиги Европы, что он подтвердил и в прошлом сезоне. После победы в Лиге Европы «Вильярреал» сыграл шесть контрольных матчей. Да, это спарринги, но все-таки – «желтая субмарина» трижды сыграла вничью и трижды проиграла, ни разу не победив. При этом в 5 из 6 игр испанцы пропускали не менее 2 мячей. Это говорит о проблемах в обороне. И это связано не только с временным отсутствием Пау Торреса, который играл на Евро и на Олимпиаде. В спаррингах «Вильярреал» уступил 2:3 «Валенсии» и «Лестеру». Также он уступил 1:2 «Марселю». В ничьи 2:2 «желтая субмарина» сыграла с «Лионом» и «Лидсом», а в матче с «Леванте» были зафиксированы нули. Интересно это!

Понятно, что контрольные матчи и официальные – это огромная разница. «Вильярреал» может резко преобразовываться во всем. Характера этой команде не занимать. Они не были фаворитами Лиги Европы, но шаг за шагом преодолевали своих соперников на пути к заветной цели. У них реально кубковый характер. «Вильярреал» – спринтеры, а не стайеры, поэтому они всего лишь седьмые в Ла Лиге. Но «желтая сумбарина» четко и конкретно тактически готовилась к каждому сопернику, предъявляя свои козыри. 16-го августа «Вильярреалу» стартовать в Ла лиге матче против «Гранады». Изменений в составе у них немного. Ушел из команды колумбийский форвард Бакка, но они выкупили у «Тоттенхэма» аргентинского сборника Фойта, а также купили у «Реймса» сенегальского нападающего Диа.

Обе команды очень организованы, со своим стилем. «Челси» очень редко пропускает голы. Обе команды своевременно перестраиваются и лучше играют в быструю атаку против качественного прессинга и коллективного отбора мяча. Мне кажется, не будет открытого футбола. Будет игра на результат. На мой взгляд, фаворит – «Челси», так как у них выше класс игроков, а также лучше и тоньше поставлена командная игра. Давайте посмотрим это шикарное зрелище и получим удовольствие», – сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Вильярреал» состоится 11 августа. Начало встречи – в 22:00.