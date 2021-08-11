Джон ван ден БРОМ: «Большинство времени Генк играл на равных с Шахтером»

Главный тренер бельгийского «Генка» прокомментировал поражение в Киеве

  • 11.08.2021 02:15
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Джон ван ден БРОМ: «Большинство времени Генк играл на равных с Шахтером»
© ФК Шахтер. Джон ван ден Бром

Главный тренер бельгийского «Генка» Джон ван ден Бром прокомментировал поражение своей команды в Киеве (1:2) и подвел итоги двухматчевого противостояния с «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов:

– Перед матчем вы говорили, что команда должна провести эффективную игру, но в итоге этого сделать не вышло, хотя шансов было не меньше, чем у соперника.

– Эффективность была решающим фактором для нас, независимо от того, удалось нам добиться желаемого результата или нет. Можно с уверенностью сказать, что на протяжении этих двух матчей большинство времени мы играли на равных с «Шахтером», создали намного больше моментов, чем те два гола, что мы смогли забить, но также, к сожалению, пропускали. Когда ты играешь недостаточно сосредоточенно, как было с нами в первой половине матча, потом нужно тратить много энергии, чтобы вернуть себе контроль над мячом, что нам давалось тяжело. Могли бы достичь большего, но на протяжении всей игры нам не хватало эффективности, а на этом уровне за подобное наказывают.

– Можно считать, что «Шахтер» проявил свои качества, реализовав свои моменты, чего не удалось сделать вашей команде?

– Мы забили только два мяча. Нужно было создавать больше моментов для того, чтобы забить больше. Отчасти это связано с качеством, но иногда все делается правильно, а мяч попадает в перекладину. Здесь нечего добавить. Обидно, что сами не оправдали своих же ожиданий. Также было жарко играть, но это не оправдание, хотя и отнимало энергию, которая должна была помогать реализовывать моменты. Жаль, могли добиться большего, а теперь нужно сконцентрироваться на Лиге Европы, тоже хорошем турнире. Мы готовились к этому матчу и показали, что можем сражаться на таком уровне на равных. Единственное, есть разница между сражением на равных и проходом в следующий раунд, в выигрыше. Достижение этого уровня станет для нас следующим шагом.

– Опасаетесь, что игра забрала у ваших футболистов много энергии, которая понадобится в субботнем матче чемпионата?

– Да, конечно, поединок отнял много энергии, но никаких опасений по поводу следующей игры нет – ребята в хорошей форме. Безусловно, на поле команда отдала много сил, и вы сами это видели, также сказалась жаркая погода, высокий темп, дистанции, которые надо было пробегать. Но и я рисковал в последние полчаса, выпустив нападающего вместо защитника. Нужно было сделать все необходимое для сокращения разрыва в счете. Понимали, что оставляем много свободных зон позади, а у «Шахтера» есть немало хороших игроков, которые могли этим воспользоваться, что мы и увидели.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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