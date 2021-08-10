Оценки матча Генк – Шахтер. Лучший игрок поединка – бразилец Тете

10 августа донецкий «Шахтер» во второй раз выиграл у бельгийского «Генка» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил бразилец Тете.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Генк» – 2:1:
Замены «Шахтера»: Судаков – 5,0; Коноплянка – 5,5; Марлос – 6,5; Степаненко – б/о; Сикан – б/о.
Замены «Генка»: Эйтинг – 5,5; Ндайишимие – 6,0; Дессерс – 6,5; Садик – б/о; Пейнтсил – б/о.
Источник — Sport.ua
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