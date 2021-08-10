Оценки матча Генк – Шахтер. Лучший игрок поединка – бразилец Тете

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок Q3 Лиги чемпионов

  • 10.08.2021 23:44
  • 436 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Генк – Шахтер. Лучший игрок поединка – бразилец Тете
© ФК Шахтер Донецк. Тете

10 августа донецкий «Шахтер» во второй раз выиграл у бельгийского «Генка» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил бразилец Тете.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Генк» – 2:1:

  

Замены «Шахтера»: Судаков – 5,0; Коноплянка – 5,5; Марлос – 6,5; Степаненко – б/о; Сикан – б/о.

Замены «Генка»: Эйтинг – 5,5; Ндайишимие – 6,0; Дессерс – 6,5; Садик – б/о; Пейнтсил – б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
      cucumber, 11.08.2021 00:02
    0
    Мне кажется Де Дзерби позволил нападению финтить и куражиться, раньше такого не замечал
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.08.2021 23:58
    0
    Заслужил
    Ссылка
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