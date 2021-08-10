ВИДЕО. Шахтер открыл счет в первом тайме. Траоре забил в ворота Генка

10 августа в Киеве проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Генк» (первая игра – 2:1).
«Шахтер» открыл счет в первом тайме. Лассина Траоре забил гол в ворота «Генка».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 27 мин.
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Источник — Sport.ua
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