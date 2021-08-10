ВИДЕО. Шахтер открыл счет в первом тайме. Траоре забил в ворота Генка

Донецкая команда имеет хорошие шансы на выход в 4-й раунд квалификации ЛЧ

  • 10.08.2021 21:20
  • 1434 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шахтер открыл счет в первом тайме. Траоре забил в ворота Генка
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

10 августа в Киеве проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Генк» (первая игра – 2:1). 

«Шахтер» открыл счет в первом тайме. Лассина Траоре забил гол в ворота «Генка».

ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 27 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
      tima fialko, 10.08.2021 21:33
    0
    Наш Лукаку робить свою роботу
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    Иван Иванов
      Иван Иванов, 10.08.2021 21:32
    +1
    Не хочу сглазить, но это наверно впервые Шахтёр покупает форварда который начинает сразу забивать и играть в основе. Не помню как с Мораесом всё было, но Траоре радует
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