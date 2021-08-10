Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Монреале

Британка Йоханна Конта (№41 WTA) выиграла матч первого круга в рамках турнира WTA 1000 в Монреале против Чжан Шуай из Китая (№51 WTA).



Таким образом, британка стала первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA), которая пропускает первый круг из-за высокого номера посева.



Монреаль. Первый круг

Йоханна Конта (Велика Британия) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 5:2 (отказ)



Ранее Свитолина и Конта играли пять раз, все матчи выиграла украинка.