Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Монреале

Элина начнет с британкой Йоханной Контой

  • 10.08.2021 19:47
  • 1433 просмотра
  • 1 комментарий
Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Монреале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоханна Конта

Британка Йоханна Конта (№41 WTA) выиграла матч первого круга в рамках турнира WTA 1000 в Монреале против Чжан Шуай из Китая (№51 WTA).
 
Таким образом, британка стала первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA), которая пропускает первый круг из-за высокого номера посева.
 
Монреаль. Первый круг
Йоханна Конта (Велика Британия) – Чжан Шуай  (Китай) – 4:6, 5:2 (отказ)
 
Ранее Свитолина и Конта играли пять раз, все матчи выиграла украинка.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
      Spectra, 10.08.2021 20:23
    0
    С Контай она никогда не имела проблемы, но это Свитолина ждём валидол
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