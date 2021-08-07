Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Монреале

Даяне будет непросто

  • 07.08.2021 21:28
  • 2014 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Монреале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 1000 в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) получила третий номер посева и стартует со второго раунда. Там ее соперницей станет победительница встречи Чжан Шуай (№51 WTA) – Йоханна Конта (№41 WTA). 

Даяна Ястремская (№46 WTA) в матче первого раунда сразится против Слоан Стивенс из США (№67), которой организаторы выдали вайлд-кард. Далее по сетке третья ракетка мира Арина Соболенко.

В квалификации сыграет Людмила Киченок.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — WTA Insider

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Katya
    online
      Katya, 07.08.2021 22:31
    0
    Думаю, там 99% проходить Конта яка зіграє з Еліною. Не сказала б я, що Конта для Світоліної дуже легка. Всі ми знаємо як Еліна грає не з топовими суперницями. В Дяаяни звісно сітка капець, не повезло.
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    vital
    online
      vital, 07.08.2021 21:41
    0
    Жереб у Даяни жесть. Питання чи відновилася Ястремська після пошкодження коліна
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