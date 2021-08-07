Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Монреале

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 1000 в Монреале, который пройдет на следующей неделе.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) получила третий номер посева и стартует со второго раунда. Там ее соперницей станет победительница встречи Чжан Шуай (№51 WTA) – Йоханна Конта (№41 WTA).
Даяна Ястремская (№46 WTA) в матче первого раунда сразится против Слоан Стивенс из США (№67), которой организаторы выдали вайлд-кард. Далее по сетке третья ракетка мира Арина Соболенко.
В квалификации сыграет Людмила Киченок.
Источник — WTA Insider
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