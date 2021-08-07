Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде на турнире в Монреале

Украинская теннисистка Людмила Киченок заявилась в квалификацию одиночного разряда в рамках турнира WTA 1000 в Монреале, который пройдет на следующей неделе.
Соперницей Люды в первом круге отбора станет вторая сеяная француженка Кристина Младенович (№60 WTA).
Отметим, что Людмила Киченок не имеет одиночного рейтинга, но входит в топ-50 парного, что позволяет ей участвовать в одиночном разряде в случае «недоезда» других теннисисток.
Предыдущий раз Люда играла в одиночном разряде два года назад в квалификации турнира в Нью-Йорке.
В одиночном разряде турнира в Монреале заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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