Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде на турнире в Монреале

Украинка выступит в квалификации

  • 07.08.2021 18:47
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Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде на турнире в Монреале
© WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок заявилась в квалификацию одиночного разряда в рамках турнира WTA 1000 в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

Соперницей Люды в первом круге отбора станет вторая сеяная француженка Кристина Младенович (№60 WTA). 

Отметим, что Людмила Киченок не имеет одиночного рейтинга, но входит в топ-50 парного, что позволяет ей участвовать в одиночном разряде в случае «недоезда» других теннисисток.

Предыдущий раз Люда играла в одиночном разряде два года назад в квалификации турнира в Нью-Йорке.

В одиночном разряде турнира в Монреале заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

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