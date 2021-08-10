Шабанов не уходит и без новичков. Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Журналист Игорь Цыганык уверен, что защитник Артем Шабанов точно остается в «Динамо», так как серьезную травму получил Денис Попов.

Однако и на других позициях усиления ждать не стоит.

«Теперь не идет речь об аренде Шабанова, так как травмировался Попов. Был вариант с «Днепром-1» и другими командами, но теперь Артем остается в киевской команде».

«Что касается новичков, то я сомневаюсь, что будет кто-то еще. Думаю, трансферный вопрос закрыт сейчас», - сказал Цыганык.