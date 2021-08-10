Шабанов не уходит и без новичков. Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Журналист Игорь Цыганык уверен, что защитник Артем Шабанов точно остается в «Динамо», так как серьезную травму получил Денис Попов.
Однако и на других позициях усиления ждать не стоит.
«Теперь не идет речь об аренде Шабанова, так как травмировался Попов. Был вариант с «Днепром-1» и другими командами, но теперь Артем остается в киевской команде».
«Что касается новичков, то я сомневаюсь, что будет кто-то еще. Думаю, трансферный вопрос закрыт сейчас», - сказал Цыганык.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
—————————–
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.