Шабанов не уходит и без новичков. Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе

  • 10.08.2021 19:29
  • 2697 просмотров
  • 2 комментария
Шабанов не уходит и без новичков. Эксперт рассказал о трансферах Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что защитник Артем Шабанов точно остается в «Динамо», так как серьезную травму получил Денис Попов.

Однако и на других позициях усиления ждать не стоит.

«Теперь не идет речь об аренде Шабанова, так как травмировался Попов. Был вариант с «Днепром-1» и другими командами, но теперь Артем остается в киевской команде».

«Что касается новичков, то я сомневаюсь, что будет кто-то еще. Думаю, трансферный вопрос закрыт сейчас», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 19:41
    -1
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————–
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 19:32
    0
    Значит таки будут
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