Динамо пока не планирует штрафовать Родригеша

Игрок отметился в двух эпизодах

  • 10.08.2021 18:51
  • 4173 просмотра
  • 8 комментариев
Динамо пока не планирует штрафовать Родригеша
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, руководство «Динамо» не планирует штрафовать вингера Жерсона Родригеша за два инцидента, которые случились в последнее время.

Сперва игрок не приехал на презентацию новой формы New Balance, а затем в матче с «Зарей» после замены ударил ногой пак с водой возле скамейки запасных.

Сообщается, что в первом случае особой вины легионера перед партнерами и спонсорами клуба нет, а второй связан с эмоциями футболиста. Поэтому никаких штрафных санкций от клуба к Родригешу не будет.

В минувшем сезоне УПЛ Жерсон провел 22 матча и забил 4 гола.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SandroKing
      SandroKing, 10.08.2021 20:03
    -1
    Кто эти бредни пишет? На презентации формы он был. Есть видео на официальном канале Динамо. Ну а о паке с водой вообще клоунада. Хотят привлечь внимание бредовыми новостями.
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    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 19:34
    -1
    Го ещё голос.
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    rasta13
    online
      rasta13, 10.08.2021 19:31
    +1
    Пока Луческу нет он совсем с катушек слетит, некому прочухана дать.
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 19:26
    +5
    Face Control, 10.08.2021 19:20
    Очередной позор в кипрском клюбе.
    Автобусница , тебя на матч сегодня повезут на Олимпийский?
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 19:22
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 10.08.2021 19:20
    Очередной позор в кипрском клюбе.
    4 с допингом, 4 сбежавших, 1 взрыв на стадионе. президент убийца. Вот где позор
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    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 19:20
    -9
    Очередной позор в кипрском клюбе.
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    nivava
      nivava, 10.08.2021 19:19
    0
    и..ть, ОТМАЗКУ придумали
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 10.08.2021 19:18
    0
    винать.. не великий мастер... ледацюга.. самовпевнений...
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