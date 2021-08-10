Динамо пока не планирует штрафовать Родригеша

По информации СМИ, руководство «Динамо» не планирует штрафовать вингера Жерсона Родригеша за два инцидента, которые случились в последнее время.
Сперва игрок не приехал на презентацию новой формы New Balance, а затем в матче с «Зарей» после замены ударил ногой пак с водой возле скамейки запасных.
Сообщается, что в первом случае особой вины легионера перед партнерами и спонсорами клуба нет, а второй связан с эмоциями футболиста. Поэтому никаких штрафных санкций от клуба к Родригешу не будет.
В минувшем сезоне УПЛ Жерсон провел 22 матча и забил 4 гола.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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