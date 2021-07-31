Источник: Родригеш подвел Динамо. Клуб накажет футболиста финансово

Футболист без предупреждения не приехал на запланированную рекламную съемку

  • 31.07.2021 09:46
  • 2418 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Родригеш подвел Динамо. Клуб накажет футболиста финансово
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

26-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш подвел клуб, без предупреждения не приехав на запланированную рекламную съемку новой формы.

«Режимщик». По данным наших источников в New Balance, люксембуржец привез проблемы им и себе, сорвав контрактные рекламные съемки. Попросту не приехал. Без предупреждений. NB предъявил финансовые претензии «Динамо», Суркис же возложит их возмещение на Жерсона — нарушены прямые контрактные обязанности футболиста.

Месяц тому мы озвучивали желание клуба реализовать этот «товар» за €5 миллионов. Покупатели в очередь не выстроились. Между тем, внутри команды отношение к подобным выходкам Родригеша — не очень, скажем так. Терпят. Но всякому терпению приходит конец. И легионеру нужно об этом помнить», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Родригеша принадлежит «Динамо» с августа 2019 года после перехода из японского клуба «Джубило Ивата».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 31.07.2021 10:03
    +2
    Володимир Ляшенко, 31.07.2021 09:58
    У кіпріотів схоже, в команді тоталітарний режим. Це клуб має доплачувати футболісту за те, що він після виснажливих тренувань та ігр ще має кудись їхати та десь там зніматися. А у ДК он воно як - все не як у людей.
    Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
    Дядя Вова, ты дурак???
    Футболист должен выполнять условия контракта, а не делать что ему захочется. Если не хочешь получать зарплату, иди куда хочешь…
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 10:00
    0
    До играется..в черноморце окажется..
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 31.07.2021 09:58
    -7
    У кіпріотів схоже, в команді тоталітарний режим. Це клуб має доплачувати футболісту за те, що він після виснажливих тренувань та ігр ще має кудись їхати та десь там зніматися. А у ДК он воно як - все не як у людей.
    Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 31.07.2021 10:03
    +2
    Володимир Ляшенко, 31.07.2021 09:58
    У кіпріотів схоже, в команді тоталітарний режим. Це клуб має доплачувати футболісту за те, що він після виснажливих тренувань та ігр ще має кудись їхати та десь там зніматися. А у ДК он воно як - все не як у людей.
    Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
    Дядя Вова, ты дурак???
    Футболист должен выполнять условия контракта, а не делать что ему захочется. Если не хочешь получать зарплату, иди куда хочешь…
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 10:00
    0
    До играется..в черноморце окажется..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности