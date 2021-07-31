Источник: Родригеш подвел Динамо. Клуб накажет футболиста финансово

26-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш подвел клуб, без предупреждения не приехав на запланированную рекламную съемку новой формы.
«Режимщик». По данным наших источников в New Balance, люксембуржец привез проблемы им и себе, сорвав контрактные рекламные съемки. Попросту не приехал. Без предупреждений. NB предъявил финансовые претензии «Динамо», Суркис же возложит их возмещение на Жерсона — нарушены прямые контрактные обязанности футболиста.
Месяц тому мы озвучивали желание клуба реализовать этот «товар» за €5 миллионов. Покупатели в очередь не выстроились. Между тем, внутри команды отношение к подобным выходкам Родригеша — не очень, скажем так. Терпят. Но всякому терпению приходит конец. И легионеру нужно об этом помнить», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Контракт Родригеша принадлежит «Динамо» с августа 2019 года после перехода из японского клуба «Джубило Ивата».
Источник — Telegram
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Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
Футболист должен выполнять условия контракта, а не делать что ему захочется. Если не хочешь получать зарплату, иди куда хочешь…
Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
Тікай, Жерсон, з цієї діри, тікай!
Футболист должен выполнять условия контракта, а не делать что ему захочется. Если не хочешь получать зарплату, иди куда хочешь…
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