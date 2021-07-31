Источник: Родригеш подвел Динамо. Клуб накажет футболиста финансово

26-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш подвел клуб, без предупреждения не приехав на запланированную рекламную съемку новой формы.

«Режимщик». По данным наших источников в New Balance, люксембуржец привез проблемы им и себе, сорвав контрактные рекламные съемки. Попросту не приехал. Без предупреждений. NB предъявил финансовые претензии «Динамо», Суркис же возложит их возмещение на Жерсона — нарушены прямые контрактные обязанности футболиста.

Месяц тому мы озвучивали желание клуба реализовать этот «товар» за €5 миллионов. Покупатели в очередь не выстроились. Между тем, внутри команды отношение к подобным выходкам Родригеша — не очень, скажем так. Терпят. Но всякому терпению приходит конец. И легионеру нужно об этом помнить», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Родригеша принадлежит «Динамо» с августа 2019 года после перехода из японского клуба «Джубило Ивата».