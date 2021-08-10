Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Челси – Вильярреал

В среду, 11 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте сразится с «Вильярреалом».
Стартовый свисток российского арбитра Сергея Карасева прозвучит в 22:00 по Киеву.
Челси – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
В прямом эфире поединок «Челси» – «Вильярреал» покажет видеосервис «MEGOGO».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Вильярреал».
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Источник — Sport.ua
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