Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я бы предложил Маркевича. Даже Сабо еще готов работать»

Функционер в своем стиле ответил на вопрос о тренере сборной

  • 10.08.2021 17:45
  • 1309 просмотров
  • 11 комментариев
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я бы предложил Маркевича. Даже Сабо еще готов работать»
© fcvolyn.net

Член исполкома УАФ и известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный не уверен, что стоит торопиться и назначать тренером сборной Украины Сергея Реброва.

«Маркевича я бы предложил. Ван Гала вон назначили в 69 лет в сборную Нидерландов. Думаю, даже 81-летний Сабо и тот всегда готов работать. Уход Шевченко? Мы не знаем всей ситуации. Я бы сказал, что Шевченко достойно представлял Украину в качестве тренера. Возможно, Андрей хочет отдохнуть сейчас».

«Но зачем Реброву сейчас разрывать с клубом ОАЭ? Поработал бы там, заработал копейку, а потом его бы все равно пригласили. Зачем в таком аврале все это делать? Я думаю, что это ошибка все так делать», - сказал Кварцяный.

Ожидается, что УАФ в четверг утвердит кандидатуру нового тренера сборной Украины.

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 10.08.2021 18:28
    0
    Виктор Андрущик, 10.08.2021 18:06
    Есть Петраков,не мешайте а помогите и все дела.Хватит нам Ребровых,Маркевичей ,в пустынях пусть тренируют,есть Белоруссия, Молдавия, Казахстан,пусть доказывают.
    Да давайте продолжать весь шлак не нужный в сборную тянуть! Михайличенко был, буряк, Блохин, шевченко, Фоменко теперь давайте петракова! Да кто-то рондомно выстрелил но суть одна - это все в то время не кому не нужные тренеры. Их не один клуб не брал, а главную команду страны вручили. По сабо - согласен с тем что по разговорам толковый спец. Еще мог бы потренеровать, но конечно не сборную. Вот куча клубов. Первая, вторая лига. Премьер.
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    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 10.08.2021 18:28
    +1
    Чого досягав Маркевич з Карпатами, з Металістом, Дніпром, зі збірною ми добре пам'ятаємо. Шкода, що грюкнув дверима через той конфлікт з договорняком. Тоді коли збірна під його тренерством грала дуже пристойно, не програвала. Хотілося побачити, чого хлопці могли досягти ще. Втім, хіба можна комусь з українців тренувати збірну, якщо він не грав за Динамо? Сабо не раз ставав на тренерський місток головної команди і на триваліші строки - результати були часом гірші, а часом і кращі за ті, яких його одноклубники досягали.
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    kief
    online
      kief, 10.08.2021 18:15
    +1
    А почему самому Кварцяному не потренировать сборную...
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    googlle
    online
      googlle, 10.08.2021 18:12
    -3
    Дідів зовсім маразм захопив.
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    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 10.08.2021 18:06
    -2
    Есть Петраков,не мешайте а помогите и все дела.Хватит нам Ребровых,Маркевичей ,в пустынях пусть тренируют,есть Белоруссия, Молдавия, Казахстан,пусть доказывают.
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 10.08.2021 18:02
    +2
    cooperchack, 10.08.2021 17:57
    Боже упаси от сабо
    А ну не чіпати Йо-Йо цей тренер уміє заряджати, чого тіко варті Спартак в 94-му і Росія в 98-99
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.08.2021 17:59
    0
    Сабо тільки пиз-ти багато може. В причому вже давно, а не тренером, тим більше Національної збірної працювати... А Маркевич свиню поведінкою останнім часом дуже стрімко наближається до Сабо!!!
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    Mikola12
    online
      Mikola12, 10.08.2021 17:58
    0
    У него нет муSSорского сердца,поэтому без шансов.
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    cooperchack
      cooperchack, 10.08.2021 17:57
    +1
    Боже упаси от сабо
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    BaZia
    online
      BaZia, 10.08.2021 17:52
    0
    Ти б ще 6лть Леоненка запропонував..
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 10.08.2021 17:51
    +1
    Не надо нам Маркевича и тем более Сабо. Ребров или Петраков - два самых лучших варианта! Я склоняюсь ко второму!
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