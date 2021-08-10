Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я бы предложил Маркевича. Даже Сабо еще готов работать»

Член исполкома УАФ и известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный не уверен, что стоит торопиться и назначать тренером сборной Украины Сергея Реброва.

«Маркевича я бы предложил. Ван Гала вон назначили в 69 лет в сборную Нидерландов. Думаю, даже 81-летний Сабо и тот всегда готов работать. Уход Шевченко? Мы не знаем всей ситуации. Я бы сказал, что Шевченко достойно представлял Украину в качестве тренера. Возможно, Андрей хочет отдохнуть сейчас».

«Но зачем Реброву сейчас разрывать с клубом ОАЭ? Поработал бы там, заработал копейку, а потом его бы все равно пригласили. Зачем в таком аврале все это делать? Я думаю, что это ошибка все так делать», - сказал Кварцяный.

Ожидается, что УАФ в четверг утвердит кандидатуру нового тренера сборной Украины.