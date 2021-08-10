ВИДЕО. «Новый бриллиант в Париже». ПСЖ анонсировал переход Месси

ПСЖ у себя в Твиттере специальным видео анонсировал скорое подписание контракта с Лионелем Месси:

Ожидается, что в ближайшее время Месси приземлится в Париже, после чего пройдет медосмотр и подпишет контракт с ПСЖ. Не исключено, что официально о переходе 34-летнего аргентинца объявят уже сегодня.