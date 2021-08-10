ВИДЕО. «Новый бриллиант в Париже». ПСЖ анонсировал переход Месси

ПСЖ у себя в Твиттере специальным видео анонсировал скорое подписание контракта с Лионелем Месси:
August 10, 2021
Ожидается, что в ближайшее время Месси приземлится в Париже, после чего пройдет медосмотр и подпишет контракт с ПСЖ. Не исключено, что официально о переходе 34-летнего аргентинца объявят уже сегодня.
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Источник — Twitter
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