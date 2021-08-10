ВИДЕО. «Новый бриллиант в Париже». ПСЖ анонсировал переход Месси

Легенда «Барселоны» скоро станет игроком ПСЖ

  • 10.08.2021 17:04
  • 2284 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Новый бриллиант в Париже». ПСЖ анонсировал переход Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

ПСЖ у себя в Твиттере специальным видео анонсировал скорое подписание контракта с Лионелем Месси:

Ожидается, что в ближайшее время Месси приземлится в Париже, после чего пройдет медосмотр и подпишет контракт с ПСЖ. Не исключено, что официально о переходе 34-летнего аргентинца объявят уже сегодня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Олег Юрченко
    online
      Олег Юрченко, 10.08.2021 17:45
    +2
    Ну прямо такая загадка, 6 золотых мячей на фоне Эйфелевой башни! Кто бы это мог быть?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности