ФОТО. «Снова вместе». Неймар готовится воссоединиться с Месси

Форвард ПСЖ Неймар у себя в Инстаграме отреагировал на скорый переход в парижский клуб Лионеля Месси:
«Снова вместе», - написал Неймар.
Напомним, Неймар и Месси ранее вместе выступали за «Барселону» в 2013-2017 годах.
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Источник — Instagram
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