Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход в клуб Лионеля Месси:
«Когда объявят официально, всё узнаем. Но вроде трансфер согласован. Я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым. Месси — величайший».
Напомним, сам Доннарумма также перешел в ПСЖ нынешним летом на правах свободного агента.
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Источник — Calciomercato
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