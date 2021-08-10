Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»

Итальянский вратарь рад возможности играть с Лионелем Месси

  • 10.08.2021 16:28
  • 778 просмотров
  • 1 комментарий
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход в клуб Лионеля Месси:

«Когда объявят официально, всё узнаем. Но вроде трансфер согласован. Я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым. Месси — величайший».

Напомним, сам Доннарумма также перешел в ПСЖ нынешним летом на правах свободного агента.

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Источник — Calciomercato

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.08.2021 16:54
    0
    Только всё равно этот Вам не поможет в ЛЧ, занимайте место на победу за Бенфикой, Шахтером и Динамо.
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