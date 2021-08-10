Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход в клуб Лионеля Месси:

«Когда объявят официально, всё узнаем. Но вроде трансфер согласован. Я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым. Месси — величайший».

Напомним, сам Доннарумма также перешел в ПСЖ нынешним летом на правах свободного агента.