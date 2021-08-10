Элина СВИТОЛИНА: «После Олимпиады я очень устала физически»

Украинская теннисистка готовится к серии американских турниров

  • 10.08.2021 15:22
  • 795 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «После Олимпиады я очень устала физически»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бронзовая призерша Олимпиады в Токио Элина Свитолина рассказала о своей подготовке к серии американских турниров:

«Однозначно, после Олимпиады я очень устала физически. Но у меня было несколько свободных дней, так что у меня была возможность восстановиться и насладиться своей победой в «бронзовом» финале. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Также мое моральное состояние значительно улучшилось. До этого у меня было несколько трудных турниров. Возможность выиграть медаль вдохновляла меня играть до самого конца и бороться за то, что я хочу.

Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере. Это потрясающе, что за такой короткий период удалось все это испытать. По итогу я очень, очень довольна тем, где я сейчас нахожусь и в жизни, и в теннисе».

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Источник — WTA

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.08.2021 16:20
    0
    micha(ZAKARPATTJA), 10.08.2021 15:40
    Бедняжка...подумали люди работающие на заводах по 12 часов, а также строители, шахтеры...
    а учителя, а врачи?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.08.2021 16:12
    0
    Боец!!!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 10.08.2021 16:04
    0
    у кожного своя р
    обота
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 10.08.2021 15:40
    0
    Бедняжка...подумали люди работающие на заводах по 12 часов, а также строители, шахтеры...
    Ссылка
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