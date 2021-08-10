Элина СВИТОЛИНА: «После Олимпиады я очень устала физически»

Бронзовая призерша Олимпиады в Токио Элина Свитолина рассказала о своей подготовке к серии американских турниров:

«Однозначно, после Олимпиады я очень устала физически. Но у меня было несколько свободных дней, так что у меня была возможность восстановиться и насладиться своей победой в «бронзовом» финале. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Также мое моральное состояние значительно улучшилось. До этого у меня было несколько трудных турниров. Возможность выиграть медаль вдохновляла меня играть до самого конца и бороться за то, что я хочу.

Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере. Это потрясающе, что за такой короткий период удалось все это испытать. По итогу я очень, очень довольна тем, где я сейчас нахожусь и в жизни, и в теннисе».