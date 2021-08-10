Чигринский тренируется с греческим клубом

Защитник сейчас является свободным агентом

  • 10.08.2021 15:06
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
Чигринский тренируется с греческим клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский сейчас тренируется и поддерживает форму с греческим клубом «Ионикос», который является новичком высшего дивизиона чемпионата Греции.

Сейчас 34-летний игрок является свободным агентом. Его контракт с АЕКом истек в июне.

Параллельно Чигринский ведет поиски нового клуба. Ранее сообщалось о том, что он ведет переговоры с польской «Термаликой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — SDNA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности