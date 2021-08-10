Чигринский тренируется с греческим клубом

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский сейчас тренируется и поддерживает форму с греческим клубом «Ионикос», который является новичком высшего дивизиона чемпионата Греции.
Сейчас 34-летний игрок является свободным агентом. Его контракт с АЕКом истек в июне.
Параллельно Чигринский ведет поиски нового клуба. Ранее сообщалось о том, что он ведет переговоры с польской «Термаликой».
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Источник — SDNA
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