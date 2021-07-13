Чигринский может перейти в польский клуб

34-летний украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский ведет переговоры с польским клубом «Термалика». Игрок является свободным агентом.
«Термалика» — новичок высшего польского дивизиона. Главным тренером команды является Мариуш Левандовски, с которым Чигринский защищал цвета донецкого «Шахтера».
На протяжении карьеры Чигринский выступал за «Карпаты», «Шахтер», запорожский «Металлург», «Барселону» и «Днепр». Последним клубом футболиста был греческий АЕК, цвета которого Дмитрий защищал с лета 2016 по лето 2021 года.
В минувшем сезоне Чигринский провел за АЕК 24 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €400 тысяч.
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