Чигринский может перейти в польский клуб

Украинский защитник ведет переговоры с «Термаликой»

  • 13.07.2021 11:40
  • 1458 просмотров
  • 3 комментария
Чигринский может перейти в польский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский ведет переговоры с польским клубом «Термалика». Игрок является свободным агентом.

«Термалика» — новичок высшего польского дивизиона. Главным тренером команды является Мариуш Левандовски, с которым Чигринский защищал цвета донецкого «Шахтера».

На протяжении карьеры Чигринский выступал за «Карпаты», «Шахтер», запорожский «Металлург», «Барселону» и «Днепр». Последним клубом футболиста был греческий АЕК, цвета которого Дмитрий защищал с лета 2016 по лето 2021 года.

В минувшем сезоне Чигринский провел за АЕК 24 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €400 тысяч.

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(4 голоса)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 13.07.2021 12:51
    +1
    А кто это?
    Ссылка
    dneprkby
    online
      dneprkby, 13.07.2021 12:15
    -4
    Он еще живой?)
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    Диванний Експерт
    online
      Диванний Експерт, 13.07.2021 11:46
    -5
    А хто це такий?
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 13.07.2021 12:51
    +1
    А кто это?
    Ссылка
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