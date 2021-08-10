Иван ГЕЦКО: «В нужный момент Колос может прыгнуть выше головы»

10 августа в повторном поединке Лиги конференций «Колос» в гостях сыграет с «Шахтером» из Казахстана.

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от противостояния в Астане.

«Колос» отличается умением в нужный момент собраться, сыграть через не могу и добиться победного результата. Сегодня именно такой случай - еще раз громко заявить о себе. Понимаю, что подопечные Руслана Костышина должны были решить судьбу противостояния в Ковалевке, но не получилось, это футбол. Однако у игроков «Колоса» было предостаточно времени поработать над ошибками и, надеюсь, что сегодня они не позволят казахам так вольготно чувствовать себя в средней зоне, как это было в Ковалевке.

Согласен, «Колосу» будет нелегко после дальнего перелета, непростой акклиматизации, к тому же играть придется на непривычном поле с искусственным газоном. Но ковалевцы уже доказывали, что чем труднее, тем они сплоченнее и по спортивному злее. Поэтому пожелаю нашим ребятам удачи и победного возвращения домой», - сказал Гецко.

Напомним, что первый матч в Ковалевке закончился вничью (0:0), а сегодняшний поединок начнется в Астане в 17:00 по Киеву.