Евгений ЦЫМБАЛЮК: «Хотим добывать победы в каждой игре»

Полузащитник черниговской «Десны» Евгений Цымбалюк прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«На замене еще тяжелее. Конечно, ты переживаешь в 2-3 раза больше. Легче на поле - ты играешь, а тут за ребят вдвойне переживаешь. Хотим добывать победы в каждой игре», - сказал Цымбалюк.

Отметим, что «Десна» вышла в единоличные лидеры УПЛ. После трех игр в ее активе 9 очков. «Ингулец», как и «Черноморец», очков пока что не набирал.