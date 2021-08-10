Евгений ЦЫМБАЛЮК: «Хотим добывать победы в каждой игре»

Полузащитник черниговской «Десны» Евгений Цымбалюк прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«На замене еще тяжелее. Конечно, ты переживаешь в 2-3 раза больше. Легче на поле - ты играешь, а тут за ребят вдвойне переживаешь. Хотим добывать победы в каждой игре», - сказал Цымбалюк.
Отметим, что «Десна» вышла в единоличные лидеры УПЛ. После трех игр в ее активе 9 очков. «Ингулец», как и «Черноморец», очков пока что не набирал.
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Источник — Футбол 1/2/3
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