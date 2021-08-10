Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Главное, чтобы побеждала команда»

Нападающий черниговской «Десны» Денис Безбородько прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Главное, чтобы побеждала команда. Забил - хорошо, принес победу - тоже хорошо. Нападающий должен помогать команде забивать. Пока получается, а дальше посмотрим, как оно будет», - сказал Безбородько.

Отметим, что «Десна» вышла в единоличные лидеры УПЛ. После трех игр в ее активе 9 очков. «Ингулец», как и «Черноморец», очков пока что не набирал.