Фенербахче хочет вернуть Аллахьяра. Заря запросила 2,5 миллиона евро

В текущее трансферное окно руководство «Фенербахче» намеревалось досрочно вернуть из аренды в «Заре», рассчитанной до конца 2021 года, иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, утверждает турецкое издание Fotospor.

Однако отпускать форварда досрочно без компенсации со стороны турков «Заря» не пожелала, выставив ценник в 2,5 миллиона евро за отъезд Аллахьяра обратно в Стамбул.

Потрясенный таким ходом событий «Фенербахче» отступил, и сейчас ожидает, чем завершится ситуация.

Турецкий клуб предполагает, что «Заря» хочет воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте Аллахьяра, а затем перепродать иранца в другой клуб за 7,5 миллионов евро.

Напомним, накануне появлялась информация о том, что интерес к иранскому форварду проявляют бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт».