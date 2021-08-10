Фенербахче хочет вернуть Аллахьяра. Заря запросила 2,5 миллиона евро

Турецкий клуб отступил, и ныне выжидает, чем завершится ситуация

  • 10.08.2021 12:04
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  • 1 комментарий
Фенербахче хочет вернуть Аллахьяра. Заря запросила 2,5 миллиона евро
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

В текущее трансферное окно руководство «Фенербахче» намеревалось досрочно вернуть из аренды в «Заре», рассчитанной до конца 2021 года, иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, утверждает турецкое издание Fotospor.

Однако отпускать форварда досрочно без компенсации со стороны турков «Заря» не пожелала, выставив ценник в 2,5 миллиона евро за отъезд Аллахьяра обратно в Стамбул.

Потрясенный таким ходом событий «Фенербахче» отступил, и сейчас ожидает, чем завершится ситуация.

Турецкий клуб предполагает, что «Заря» хочет воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте Аллахьяра, а затем перепродать иранца в другой клуб за 7,5 миллионов евро.

Напомним, накануне появлялась информация о том, что интерес к иранскому форварду проявляют бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт».

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Источник — Fotospor

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.08.2021 12:23
    +1
    вот молодцы!))) так обставить турков, прирожденных торгашей, это круто!))
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