Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Генка

Сегодня, 10 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Генка».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби в этой игре пока рассчитывает на 24 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Поединок «Шахтер» – «Генк» состоится в Киеве на НСК Олимпийский, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.