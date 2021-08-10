Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Генка

В списке Роберто Де Дзерби 24 футболиста

  • 10.08.2021 12:16
  • 1065 просмотров
  • 2 комментария
Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Генка
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 10 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Генка».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби в этой игре пока рассчитывает на 24 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Поединок «Шахтер» – «Генк» состоится в Киеве на НСК Олимпийский, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Denis1899
    online
      Denis1899, 10.08.2021 12:37
    0
    Нет, их вообще не будет)))
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 12:32
    +2
    В основе опять будет два украинца?
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