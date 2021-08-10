Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В концовке сказался класс футболистов»

Наставник «Ингульца» – о поражении от «Десны»

  • 10.08.2021 11:19
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В концовке сказался класс футболистов»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от черниговской «Десны» (0:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы играли с серьезной командой — и класс футболистов в концовке сказался. Имея в команде таких футболистов, как Тотовицкий и Калитвинцев, это дорогого стоит. Сколько мы смогли, столько и дали сопротивления.

Если взять по качеству игры, то мы однозначно прибавляем. Команда новая, команда строится. Для того чтобы в таких играх брать очки, нужно забивать мячи. Забили бы в одном из моментов, наверное, было бы легче. Поскольку мы не смогли забить, то класс футболистов сказался — и они победители», - подытожил Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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