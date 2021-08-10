Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В концовке сказался класс футболистов»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от черниговской «Десны» (0:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы играли с серьезной командой — и класс футболистов в концовке сказался. Имея в команде таких футболистов, как Тотовицкий и Калитвинцев, это дорогого стоит. Сколько мы смогли, столько и дали сопротивления.

Если взять по качеству игры, то мы однозначно прибавляем. Команда новая, команда строится. Для того чтобы в таких играх брать очки, нужно забивать мячи. Забили бы в одном из моментов, наверное, было бы легче. Поскольку мы не смогли забить, то класс футболистов сказался — и они победители», - подытожил Лавриненко.