Михаил МУДРИК: «Нужно выходить выигрывать и показывать свой футбол»

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Генка».

«Если играть на результат, считаю, уже до начала матча можно проиграть. Потому что «Генк» очень серьезный соперник, такие клубы можно обыграть, только выходя с мыслью победить.

Именно победить, а не ничья или удерживание результата. Нужно выходить выигрывать и показывать свой футбол», - сказал Мудрик.

Первая встреча завершилась победой «Шахтера» (2:1). Ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.