Михаил МУДРИК: «Нужно выходить выигрывать и показывать свой футбол»

Молодой хавбек «Шахтера» – о предстоящем матче с «Генком»

  • 10.08.2021 11:00
  • 562 просмотра
  • 8 комментариев
Михаил МУДРИК: «Нужно выходить выигрывать и показывать свой футбол»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Генка».

«Если играть на результат, считаю, уже до начала матча можно проиграть. Потому что «Генк» очень серьезный соперник, такие клубы можно обыграть, только выходя с мыслью победить.

Именно победить, а не ничья или удерживание результата. Нужно выходить выигрывать и показывать свой футбол», - сказал Мудрик.

Первая встреча завершилась победой «Шахтера» (2:1). Ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.08.2021 12:21
    +1
    Показьівать свой футбол-вьіучили дурную фразу...-детсад
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.08.2021 12:02
    +2
    распиареное разочерование
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.08.2021 11:58
    +1
    Очень слабый. Только сломался Соломон и вышло это чудо, как фланг посыпался. Лучше уже тихохода Коно ставить
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 11:53
    +1
    Этот клоун недавно в мацкве снимался с футбольными блогерами расии. В Ютубе легко найти.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 10.08.2021 11:37
    +5
    Выйти ты можешь только в онлайн) Грей лавку.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 10.08.2021 11:16
    +3
    Ну і як достали ці ипові висловлювання..." Потрібно виходити та грати в свій футбол"..." грати на перемогу"...... НІ - потрібно виходити і злити гру, " потрібно виходити і грати в чужий футбол, який підглядав по телевізору в минулому столітті, або вийти і починати бігти спиною вперед - в свій футбол))))))) ОДне і теж .... одне і теж ... але що ми хочемо....
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 10.08.2021 11:14
    +4
    Сказал фристайлер а не футболист))
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 10.08.2021 11:13
    +5
    Ой! Мишко,Мишко- жертва ти наша інстаграма))))) Нехай в тебе хоть щось та вийде... Хоть щось))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности