Рейтинг ATP. Циципас ворвался в топ-3, ошибка начисления очков исправлена

Янник Синнер продолжает прогрессировать

  • 10.08.2021 10:33
  • 506 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Циципас ворвался в топ-3, ошибка начисления очков исправлена
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На прошлой неделе мужчины провели один турнир ATP. На соревнованиях 500-й серии победу одержал 19-летний итальянец Янник Синнер, который стал самым молодым чемпионом соревнований подобной категории.
 
Изначально ATP немного ошиблась с начислением очков, отняв у теннисистов все очки за Мастерс в Канаде образца 2019 года, хотя с учетом замораживания рейтинга и изменения правил они должны были сгореть лишь наполовину. Позже ошибка была исправлена.
 
В первой десятке случилось одно изменение, грек Стефанос Циципас обошел испанца Рафаэля Надаля и впервые вошел в топ-3 мировой классификации.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то большинство украинцев немного улучшило свои позиции. Алексей Крутых дебютировал в топ-400.
 
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке все спокойно, но Синнер поднялся на 10-е место.
 
Чемпионская гонка ATP

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности