Рейтинг ATP. Циципас ворвался в топ-3, ошибка начисления очков исправлена

На прошлой неделе мужчины провели один турнир ATP. На соревнованиях 500-й серии победу одержал 19-летний итальянец Янник Синнер, который стал самым молодым чемпионом соревнований подобной категории.



Изначально ATP немного ошиблась с начислением очков, отняв у теннисистов все очки за Мастерс в Канаде образца 2019 года, хотя с учетом замораживания рейтинга и изменения правил они должны были сгореть лишь наполовину. Позже ошибка была исправлена.



В первой десятке случилось одно изменение, грек Стефанос Циципас обошел испанца Рафаэля Надаля и впервые вошел в топ-3 мировой классификации.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то большинство украинцев немного улучшило свои позиции. Алексей Крутых дебютировал в топ-400.



Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке все спокойно, но Синнер поднялся на 10-е место.



Чемпионская гонка ATP