Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира ATP 500

Янник Синнер стал победителем хардового турнира ATP 500 в Вашингтон.
В матче за титул 19-летний итальянец обыграл Маккензи Макдональда.
Вашингтон. Финал
Янник Синнер (Италия) – Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 4:6, 7:5
Синнер стал самым молодым победителем турнира подобной категории (существует с 2009 года). Ранее рекорд принадлежал Александру Звереву, который в 2017-м взял титул в Вашингтоне в 20 лет.
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Источник — Sport.ua
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