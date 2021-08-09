Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира ATP 500

Янник Синнер стал победителем хардового турнира ATP 500 в Вашингтон.



В матче за титул 19-летний итальянец обыграл Маккензи Макдональда.



Вашингтон. Финал

Янник Синнер (Италия) – Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 4:6, 7:5



Синнер стал самым молодым победителем турнира подобной категории (существует с 2009 года). Ранее рекорд принадлежал Александру Звереву, который в 2017-м взял титул в Вашингтоне в 20 лет.