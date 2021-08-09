Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира ATP 500

Итальянец победил на соревнованиях в Вашингтоне

  • 09.08.2021 08:31
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Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира ATP 500
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Янник Синнер стал победителем хардового турнира ATP 500 в Вашингтон.
 
В матче за титул 19-летний итальянец обыграл Маккензи Макдональда.
 
Вашингтон. Финал
Янник Синнер (Италия) – Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 4:6, 7:5
 
Синнер стал самым молодым победителем турнира подобной категории (существует с 2009 года). Ранее рекорд принадлежал Александру Звереву, который в 2017-м взял титул в Вашингтоне в 20 лет.

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Источник — Sport.ua

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