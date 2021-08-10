АЛВАРО: «Были проблемы с физическим состоянием из-за вспышки COVID-19»

Полузащитник «Львова» Алваро прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:4) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«Работали всю неделю, чтобы добыть результат. Но, возможно, у нас были проблемы с физическим состоянием из-за вспышки COVID-19, которая у нас была. Это, конечно, не оправдание, но одна из причин», - сказал Алваро.
Отметим, что «Львов» после трех туров имеет в активе одно очко и занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата.
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Источник — Футбол 1/2/3
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