АЛВАРО: «Были проблемы с физическим состоянием из-за вспышки COVID-19»

Хавбек «Львова» – о разгромном поражении от «Ворсклы»

  • 10.08.2021 10:19
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АЛВАРО: «Были проблемы с физическим состоянием из-за вспышки COVID-19»
© ПФК Львов. Алваро

Полузащитник «Львова» Алваро прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:4) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Работали всю неделю, чтобы добыть результат. Но, возможно, у нас были проблемы с физическим состоянием из-за вспышки COVID-19, которая у нас была. Это, конечно, не оправдание, но одна из причин», - сказал Алваро.

Отметим, что «Львов» после трех туров имеет в активе одно очко и занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

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