Во вторник, 10 августа, в Праге на арене «Синобо Стэдиум» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местная «Славия» примет венгерский «Ференцварош» из Будапешта. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча команд завершилась победой венгерской команды – 2:0.

«Славия» Прага

Команда Йиндржиха Тршиповского находится на грани вылета из квалификации Лиги чемпионов и перехода в розыгрыш Лиги Европы. Она в первом поединке с «Ференцварошем» проиграла в Будапеште со счетом 0:2. Теперь перед ней стоит задача – в родных стенах отыграться.

Проигрыш «фроди» стал для «Славии» первым в текущем сезоне во всех турнирах. Впрочем, и провела команда пока еще не так уж и много встреч. До поединка с «Ференцварошем» она смогла на победной волне сыграть два матча в национальном чемпионате, и оба – на выезде. На почин пражане скромно обыграли «Злин» (1:0), а затем убедительнее разобрались с «Теплице» (3:1).

Стоит упомянуть, что в рамках летней подготовки в активе у «Славии» значится только один товарищеский поединок – против польского «Пяста» из Гливице. Игра завершилась вничью 1:1.

«Ференцварош»

Подопечные австрийского тренера Питера Штогера вкатиться в сезон были вынуждены матчами в квалификации Лиги чемпионов. Стартовали они с первого раунда отбора, где им противостояла косовская «Приштина». Дважды «фроди» оказались сильнее – 3:0 дома и 3:1 на выезде. Во втором квалификационном раунде венгры померились силами с литовским «Жальгирисом». И снова им удалось дважды выиграть – 2:0 на своем поле, 3:1 в гостях.

С победным настроем «Ференцварош» готов был начать и национальный чемпионат, но стартовал он с неудачи. На своем поле парни Штогера не смогли ничего противопоставить «Кишварде», и потерпели поражение со счетом 1:2.

От фиаско «фроди» прошли в себя быстро. Да и много времени для переваривания неудачи у них не было – по курсу находилась первая игра со «Славией» в борьбе за выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Как уже отмечалось, «Ференцварош» победил в ней 2:0.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Славия» Прага в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Славия» Прага: Коларж – Дорли, Зима, Качараба, Масопуст, Ба, Траоре, Шевчик, Станчу, Шранц, Кухта.

«Ференцварош»: Дибус – Цивич, С. Ммаэ, Блажич, Уинго, Лайдуни, Захариассен, Харатин, Нгуен, Узуни, Р. Ммаэ.

10 августа, вторник