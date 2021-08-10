Стало известно, когда Луческу вернется к работе с Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернется к работе с командой 10 августа. Об этом сообщил известный спортивный журналист Игорь Цыганык.



Сообщается, что румынский специалист будет проводить на базе тренировки команды.

Отметим, что Луческу на прошлой неделе перенес операцию. Ему удалили кисту, которая была в волосяной луковице, из-за чего у него была повышенная температура.



Луческу из-за болезни не был на тренерской скамье во время матчей с «Вересом» и «Зарей».