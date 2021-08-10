Стало известно, когда Луческу вернется к работе с Динамо

Румынский специалист должен уже сегодня проводить на базе тренировки команды

  • 10.08.2021 09:45
  • 3591 просмотр
  • 2 комментария
Стало известно, когда Луческу вернется к работе с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернется к работе с командой 10 августа. Об этом сообщил известный спортивный журналист Игорь Цыганык.
 
Сообщается, что румынский специалист будет проводить на базе тренировки команды.

Отметим, что Луческу на прошлой неделе перенес операцию. Ему удалили кисту, которая была в волосяной луковице, из-за чего у него была повышенная температура.
  
Луческу из-за болезни не был на тренерской скамье во время матчей с «Вересом» и «Зарей».

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Источник — Telegram

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Комментарии
Сначала:
    almost
      almost, 10.08.2021 10:13
    -1
    Теперь все игры - по Скайпу.
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    ZloyDeda
      ZloyDeda, 10.08.2021 10:10
    0
    Родрігес нехай дупу милить, зараз отримає по саме не можу!
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