Он не из Динамо. Назван лучший игрок 3-го тура УПЛ по оценкам InStat

Руслан Степанюк отлично начал сезон

  • 10.08.2021 08:45
  • 1232 просмотра
  • 1 комментарий
Он не из Динамо. Назван лучший игрок 3-го тура УПЛ по оценкам InStat
© ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Самым полезным футболистом 3-го тура по оценкам InStat стал нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк

В домашнем матче против «Львова» он оформил дубль и отдал голевой пас. После трех туров нынешнего чемпионата в активе Степанюка уже четыре забитых мяча. Для этого Руслану понадобилось семь ударов по воротам. Причем все его попадания в створ привели к голам.  

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 10.08.2021 09:04
    +1
    Но он и не из отсосуолло.
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