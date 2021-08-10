Он не из Динамо. Назван лучший игрок 3-го тура УПЛ по оценкам InStat

Самым полезным футболистом 3-го тура по оценкам InStat стал нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк.

В домашнем матче против «Львова» он оформил дубль и отдал голевой пас. После трех туров нынешнего чемпионата в активе Степанюка уже четыре забитых мяча. Для этого Руслану понадобилось семь ударов по воротам. Причем все его попадания в створ привели к голам.