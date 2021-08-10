Форвард карагандинского Шахтера: «Колос – сильная и качественная команда»

Нападающий карагандинского «Шахтера» Оралхан Омиртаев рассказал о подготовке «горняков» к ответному матчу 3-го отборочного раунда Лиги конференций против «Колоса».



- Поскольку Лига конференций - важное соревнование, подготовка к «Колосу» идет хорошо. Как видно по первой встрече, «Колос» - очень сильная и качественная команда. Во втором матче мы постараемся победить и порадовать болельщиков.



- Поздравляю с возвращением в «Шахтер» (полтора года отыграл в «Тоболе» - прим.). Как ты себя чувствуешь? Как приняла команда?

- Поскольку «Шахтер» - отличная футбольная команда, я готов выложиться на полную. Я знаю большинство ребят в команде, у меня с ними хорошие отношения. В общем, я ценю ответственность вернуться домой. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть завтрашнюю игру, – сказал Омиртаев.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 10 августа и начнется в 17:00 по Киеву.