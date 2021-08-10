Магомед АДИЕВ: «Постараемся на своем поле обыграть Колос»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» – об ответном матче с украинским клубом

  • 10.08.2021 07:50
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Магомед АДИЕВ: «Постараемся на своем поле обыграть Колос»
© ФК Шахтер Караганда. Магомед Адиев

Главный тренер ФК «Шахтер» (Караганда) Магомед Адиев поделился ожиданиями перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги конференций против «Колоса».

– Как и перед первым матчем говорил, ожидаем сложный поединок. «Колос» – непростая команда, которая в первой игре показала, что может создать неприятностей многим командам. Постараемся на своем поле обыграть их, нас устраивает только победа. Постараемся чуть больше поднять игру вверх, но и нельзя забывать о балансе. Есть определенные тактические моменты, которые мы хотим применить в этой игре.

– Сыграете на 2 дня раньше, чем положено. Насколько ребята успели восстановиться от прошлой игры?
– Мы и соперник находимся в одинаковом положении. Первый матч был 5-го, мы не сыграли в Кубке, «Колос» свою игру тоже пропускал, с этим проблем нет. Проблема, наверное, в другом, более глубже: у нас идет наслоение игр, наш соперник проводит только четвертую официальную игру – в этом небольшое преимущество. Но все определяется на футбольном поле. Кто фаворит, кто аутсайдер – это уже не будет иметь никакого значения. Наши парни настраиваются. Вчера был небольшой фон усталости на тренировочном процессе, но у нас еще есть сутки, – сказал Адиев.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 10 августа и начнется в 17:00 по Киеву.

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Источник — Шахтер Караганда

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