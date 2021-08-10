ВИДЕО. Достал из девятки. Суперсейв Лунина в матче против Милана

Андрей помог своей команде не пропустить

  • 10.08.2021 07:18
  • 4052 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Достал из девятки. Суперсейв Лунина в матче против Милана
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

В воскресенье «Реал» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против «Милана».
 
Встреча завершилась вничью 0:0, украинский вратарь Андрей Лунин отыграл второй тайм и отметился вот таким красивым сейвом, который позволил его команде оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контрольный матч

«Реал» – «Милан» – 0:0

 

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Источник — Football & Sport UA

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
      norma_zap, 10.08.2021 08:04
    0
    Krivbass1979, 10.08.2021 07:49
    Кому нужны его сейвы.если он не где в основу не попадает.один сейв в год))))))
    Да отсутствие игровой практики - для него это сейчас беда. Но сейв хорош!
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    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 10.08.2021 07:49
    +1
    Кому нужны его сейвы.если он не где в основу не попадает.один сейв в год))))))
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