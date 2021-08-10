ВИДЕО. Достал из девятки. Суперсейв Лунина в матче против Милана

В воскресенье «Реал» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против «Милана».



Встреча завершилась вничью 0:0, украинский вратарь Андрей Лунин отыграл второй тайм и отметился вот таким красивым сейвом, который позволил его команде оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контрольный матч

«Реал» – «Милан» – 0:0