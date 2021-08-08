Не пропустил. Лунин отыграл тайм в матче Реала против Милана

«Реал» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против «Милана», а один тайм отыграл украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин.
Лунин заменил в перерыве Тибо Куртуа и отыграл второй тайм.
Встреча завершилась вничью 0:0.
Реал - Милан 0:0
Реал: Куртуа (Лунин, 46), Васкес (Марвин, 70), Алаба (Милитао, 46), Начо, Марсело (Мигель, 46), Иско (Чуст, 84), Каземиро (Бланко, 46), Модрич (Эдегор, 60), Бэйл (Винисиус, 46), Йович (Диас, 46), Родриго (Амбас, 69)
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Источник — Sport.ua
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