ДЕНИСОВ: «Фанаты Черноморца имеют право требовать отставки Мороза»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу харьковского «Металлиста 1925» над одесским «Черноморцем» (3:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Металлист 1925» начал очень бодро. Две победы из трех возможных. У «Черноморца» не только три поражения подряд, а и два подряд автогола. Пока фанаты «Черноморца» имеют право требовать отставки Юрия Мороза», - сказал Денисов.