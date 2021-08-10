В матче 3-го тура Первой лиги Украины хмельницкое «Подолье» на своем поле разгромило «ВПК-Агро» со счетом 3:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Коваль (Подолье).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пернацкий (Подолье).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Островский (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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