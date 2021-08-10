Виктор ВАЦКО: «Заметно, что Кучук встряхнул Рух»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу львовского «Руха» над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 3 тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что в свое время отставка Кучука была очень большой ошибкой руководства «Руха». Было заметно, что Кучук встряхнул команду. «Верес» во второй игре подряд пропускает два гола в стартовые десять минут. В моменте с первым голом, хочется отметить передачу Мартынюка», - сказал Вацко.