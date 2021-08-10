Шахтер – Генк. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 10.08.2021 03:39
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Шахтер – Генк. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Генк».

«Роберто Де Дзерби изучает свою новую команду, он изучает возможности всех своих футболистов. Поэтому необходимо с пониманием относиться к тренерской ротации в матчах УПЛ. Ни один тренер не враг себе и ни у кого нет волшебной палочки, по взмаху которой достигается результат. Итальянскому специалисту нужно дать время, а руководству надо набраться терпения, так как для тренера все в новинку – страна, культура, язык, общение, футболисты, чемпионат Украины и многое другое. В «Сассуоло» Де Дзерби уже все выстроил, и команда показывала достаточно интересный и зрелищный футбол. Но у «Шахтера» значительно масштабнее возможности, в том числе, финансовые, а следовательно и требования по решению максимальных задач. А таковы условия работы для каждого тренера в большом клубе. Для Де Дзерби – это возможность реализовать себя на самом высоком уровне. И он, конечно, для этого приложит все усилия.

Такое поражение, как в матче с «Александрией», обычно всему коллективу идет на пользу. Я, как тренер, неоднократно в этом убеждался в разных командах. После таких матчей сразу же наступает максимальная собранность и концентрация. На второй план уходит все, кроме результата. В таких ситуациях коллектив очень сильно мобилизуется и включается по максимуму. Это «Шахтеру» как раз и необходимо перед ответным матчем с «Генком». Футболисты «горняков» к этому поединку готовятся, как к решающему, а не как к проходному. После победы в Бельгии со счетом 1:2 настраивать игроков «Шахтера» уже не нужно. Экспериментов и ротаций тоже не будет. В этот вечер выйдут заряженные на победу и высокое качество игры характерные футболисты.

Нет смысла рассуждать о тактике, когда дух, характер и коллективные действия будут на первом месте. Я ни чуть не сомневаюсь в победе «Шахтера» и в ответном матче. Удачи нашей команде и красивой, творческой игры», - сказал Грозный. 

Матч «Шахтер» – «Генк» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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