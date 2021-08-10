В матче 3-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» на выезде обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Милян Говедарица (Кривбасс).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Горняк-Спорт).
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Источник — Sport.ua
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