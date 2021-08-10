Владислав КОЧЕРГИН: «На фоне Динамо достойно выглядели»

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин проанализировал матч против «Динамо» (1:2) в 3 туре УПЛ.

«Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно забивать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.

В конце мы открывались, старались идти вперед и у «Динамо» стало больше моментов появляться.

Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться», – сказал полузащитник.