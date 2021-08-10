Владислав КОЧЕРГИН: «На фоне Динамо достойно выглядели»

Полузащитник «Зари» – о поражении от чемпиона Украины

  • 10.08.2021 05:00
  • 5 просмотров
  • 0 комментариев
Владислав КОЧЕРГИН: «На фоне Динамо достойно выглядели»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин проанализировал матч против «Динамо» (1:2) в 3 туре УПЛ.

«Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно забивать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.

В конце мы открывались, старались идти вперед и у «Динамо» стало больше моментов появляться.

Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться», – сказал полузащитник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности