Владислав КОЧЕРГИН: «На фоне Динамо достойно выглядели»

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин проанализировал матч против «Динамо» (1:2) в 3 туре УПЛ.
«Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно забивать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.
В конце мы открывались, старались идти вперед и у «Динамо» стало больше моментов появляться.
Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться», – сказал полузащитник.
Источник — Футбол 1/2/3
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