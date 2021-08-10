Боруссия Дортмунд за прошлый сезон потеряла 358 млн евро

Руководство собирается продавать игроков

  • 10.08.2021 02:42
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Боруссия Дортмунд за прошлый сезон потеряла 358 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» представила финансовый отчет за прошедший сезон. Клуб потерял порядка 358,6 млн евро, в основном из-за последствий пандемии.

В руководстве клуба отметили, что им придется продолжать продавать игроков для уравновешивания своих счетов.

«Нужно быть реалистом и понимать, что у клубов нет денег. Все гораздо более осторожны со своими бюджетами. Но одно можно сказать наверняка: если мы не будем продавать больше игроков, контрактов больше не будет», - заявил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, ранее «Боруссия» за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности