Боруссия Дортмунд за прошлый сезон потеряла 358 млн евро

Дортмундская «Боруссия» представила финансовый отчет за прошедший сезон. Клуб потерял порядка 358,6 млн евро, в основном из-за последствий пандемии.

В руководстве клуба отметили, что им придется продолжать продавать игроков для уравновешивания своих счетов.

«Нужно быть реалистом и понимать, что у клубов нет денег. Все гораздо более осторожны со своими бюджетами. Но одно можно сказать наверняка: если мы не будем продавать больше игроков, контрактов больше не будет», - заявил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, ранее «Боруссия» за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду.