Владимир ЧЕСНАКОВ: «Итоговый счет не должен вводить в заблуждение»

В третьем туре УПЛ полтавские футболисты разгромили «Львов» (4:1). Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился своими впечатлениями о победе над львовянами.

«Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. У «Львова» хорошая команда, в предыдущем туре она дала бой «Шахтеру», хотя не реализовав свои голевые моменты тоже крупно проиграла. Может, в нашем матче гостей выбили из колеи два пропущенных в дебюте гола, но это уже их проблемы.

«Ворсклу» уже стали называть специалистом по львовским командам принимая во внимание, что туром раньше мы обыграли «Рух». Действительно, в последних поединках мы порадовали сбалансированными действиями. Я объясняю это, прежде всего, наведением порядка в обороне. Ведь в этом сезоне мы много забиваем, но не всегда могли похвастаться надежными тылами. На мой взгляд, именно поэтому и вылетели из еврокубков.

После перехода на игру в четыре защитника ситуация изменилась в лучшую сторону, однако мы стараемся не смотреть часто в турнирную таблицу. Сезон только набирает разгон и вся борьба еще впереди», - сказал Чеснаков.