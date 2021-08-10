Георгий БУЩАН: «Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«Задание всегда одно – побеждать. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что «Заря» очень хорошо контролирует мяч.
Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем», - сказал Бущан.
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Источник — Футбол 1/2/3
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