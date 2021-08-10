Георгий БУЩАН: «Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Задание всегда одно – побеждать. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что «Заря» очень хорошо контролирует мяч.

Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем», - сказал Бущан.