Шахтер Караганда – Колос. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч Лиги конференций

  • 09.08.2021 22:40
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  • 1 комментарий
Шахтер Караганда – Колос. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© koloskovalivka.com

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций «Шахтер» Караганда – «Колос».

«Учитывая, что еще не так давно, год назад, я вместе со своим тренерским штабом из Украины возглавлял карагандинцев, естественно, что многим СМИ, в том числе и казахским, я давал свои комментарии, аналитику и оценку до матча «Колос» - «Шахтер» и после него. Потому не хочу повторяться. Я озвучу только несколько тезисов.

Уровень футбола в Казахстане динамично развивается, расширяется футбольная инфраструктура, прогрессируют молодые футболисты, в клубы приходят хорошие, качественные легионеры. Все четыре казахстанских клуба продолжают участие в еврокубках, и у всех есть шансы пройти дальше, кстати, как и у соперников. «Горняки» неудачно стартовали в чемпионате Казахстана, и сразу же руководство этого клуба поменяло казахского тренера Али Алиева на российского специалиста Магомеда Адиева.

Кстати, я тренировал Магомеда Адиева, который сам родом из Грозного. Я его тренировал, когда возглавлял грозненский «Терек». Он играл в составе моей команды. Руководство доверило «Шахтер» Магомеду Адиеву. Ставка была сделана на еврокубки и выигрыш Кубка Казахстана. Для этого кардинально был изменен кадровый состав команды. Например, я уверен, что в стартовом составе «Шахтера» в матче в Нур-Султане выйдет максимум только два моих игрока, которых я тренировал. Это российский защитник Андрей Буйволов, который будет слева играть, а также французский защитник Абдель Ламанж. Но есть и ряд травмированных футболистов, с которыми я работал.

В «Шахтер» приглашены достаточно добротные и опытные легионеры. И это сразу же дало результат. Не нужно обращать внимание на текущую турнирную таблицу чемпионата Казахстана, в которой карагандинцы идут 11-ми. Это следствие неудачного старта команды. Сейчас совсем другая команда у «Шахтера». Тем более нужно понимать, что 19-й тур был сыгран 2-го июля, а 20-й тур будет сыгран 11-го сентября. Там больше двух месяцев перерыва между турами. Для чего это делается? Именно в этот период проходит Кубок Казахстана по новой схеме и новой системе (4 группы по 4 команды, играется шесть матчей в квартете). Также в этот период идут еврокубки, а еще играет и сборная Казахстана. Ротация, молодежь, адаптация новичков. Для этого Кубок и нужен. Карагандинцы в Кубке Казахстана играют очень успешно. Они поставили задачу – завоевать Кубок и снова играть в еврокубках.

Команде это понравилось, и это нормально. В предыдущем раунде квалификации «Шахтер» обыграл по итогам двух матчей румынский «Стяуа». Кстати, в этих матчах руководил командой спортивный директор Андрей Финонченко в отсутствие приболевшего на тот момент Магомеда Адиева. «Шахтеру» в серии пенальти удалось пройти очень именитый клуб в лице румынского «Стяуа».

Карагандинцы очень достойно выглядели и в Ковалевке. На перерыв «Шахтер» должен был уходить, выигрывая у хозяев поля. Во втором тайме был активнее «Колос» особенно после удаления северомакедонского защитника «Шахтера» Атанаскоски. «Колос» имел реальные возможности для взятия ворот. Но ничья в этом матче, наверное, справедливый исход того поединка. И теперь  в Нур-Султане на «Астана Арене» эти два достойных соперника продолжат свое противостояние. Возможно, не все знают причину переноса матча с четверга на вторник. Поэтому я проинформирую читателей. Хозяин этой арены ФК «Астана», а он в четверг на этом же стадионе принимает уже хорошо нам знакомый финский «КуПС». Поэтому УЕФА и внес коррективы, перенеся игру на вторник.

В среду нельзя, потому что финнам где-то тренироваться надо. А в Караганде стадион сейчас не сертифицирован на еврокубки. И также в плане всех норм соблюдения карантина в Нур-Султане все налажено, и там можно играть.  Понятно, что в данной ситуации оба соперника никаких официальных матчей на внутренних аренах не играли. Они играли в четверг и им нужно восстановиться ко вторнику. А лететь «Колосу» в Казахстан не менее пяти часов. Также стоит брать во внимание разницу во времени и искусственное поле, но условия для обеих команд одинаковые. Поэтому тренерским штабам обеих команд придется очень серьезно поработать, чтобы достичь позитивного для себя результата.

Поймите меня правильно. Есть всегда этические моменты в таких ситуациях. Я гражданин Украины и еще в прошлом году я тренировал карагандинский «Шахтер». Поэтому я воздержусь от каких-либо прогнозов относительно исхода матча. Я пожелаю обеим командам хорошей качественной игры и обойтись без травм», - сказал Грозный.

Матч «Шахтер» Караганда – «Колос» состоится 10-го августа. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Дьяков
    online
      Владимир Дьяков, 09.08.2021 22:59
    0
    Чувствую, что вылетит Колос с треском, да и в УПЛ скоро эту блатную команду поставят на место.
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