Александр СИРОТА: «Заря может бороться за первые два места в УПЛ»

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота прокомментировал победу над «Зарей» 2:1 в третьем туре УПЛ:
- Конечно, с такими соперниками игра держит в напряжении до последних секунд. Доволен, что забил гол, но немного расстроился, что пропустили перед самым финальным свистком.
- Стандарты снова, как и в матче с «Верес», помогли «Динамо» открыть счет...
- У нас есть много высоких игроков, проходят хорошие подачи - почему не пользоваться этим?
- Начали очень осторожно, но потом скорости выросли и футбол уже был более открытым?
- Повторюсь, с такими соперниками всегда нужно начинать осторожно. У «Зари» очень хорошая команда, мы готовились, смотрели их матчи, поэтому знали, как они будут играть и заслуженно выиграли.
- С нападающими «Зари» тебе пришлось изрядно потрудиться - вспомнить того же Кристиана...
- В целом, у луганского клуба все атакующие игроки хорошего уровня - и Шахаб, и Гладкий вышел на замену, и Аллахьяр. Поэтому кого-то выделять не хочется.
- Вашей главной задачей было надежно сыграть в обороне. Что произошло в эпизоде с пропущенным мячом?
- Будем смотреть и анализировать эпизод. Я пошел встречать, прошел пас мне между ног, и ребята не успели за нападающим. Неприятный гол, конечно.
- Что сказал вам Мистер после игры?
- Он даже из больницы рассказывает нам, как играть, поддерживает, верит в нас. И мы играем ради него.
- Если бы реализация была немного лучше, это победа не была бы такой нервной?
- Да, но мы команда, которая всегда играет первым номером, и создаем много моментов. Нужно немного поработать над реализацией.
- «Заря» продемонстрировала, что, несмотря на счет, будет биться до последней секунды...
- Да, «Заря» последние несколько лет всегда давала бой как нам, так и «Шахтеру». И доказывала, что вполне может бороться за первые два места, не говоря уже о третьей позиции.
- Вы уже играете два матча в неделю. Помогает ли это в официальных матчах, какая у вас функциональная готовность?
- Такие матчи, как с «Ниццей» и «Атлетиком» на сборах или недавний с «Фенербахче», добавляют уверенности. Думаю, мы это показываем с каждой игрой.
Источник — ФК Динамо Киев
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