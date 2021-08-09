Александр СИРОТА: «Заря может бороться за первые два места в УПЛ»

Защитник «Динамо» - о победе над «Зарей»

  • 09.08.2021 20:33
  • 715 просмотров
  • 5 комментариев
Александр СИРОТА: «Заря может бороться за первые два места в УПЛ»
© dynamo.kiev.ua. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота прокомментировал победу над «Зарей» 2:1 в третьем туре УПЛ:

- Конечно, с такими соперниками игра держит в напряжении до последних секунд. Доволен, что забил гол, но немного расстроился, что пропустили перед самым финальным свистком.

- Стандарты снова, как и в матче с «Верес», помогли «Динамо» открыть счет...
- У нас есть много высоких игроков, проходят хорошие подачи - почему не пользоваться этим?

- Начали очень осторожно, но потом скорости выросли и футбол уже был более открытым?
- Повторюсь, с такими соперниками всегда нужно начинать осторожно. У «Зари» очень хорошая команда, мы готовились, смотрели их матчи, поэтому знали, как они будут играть и заслуженно выиграли.

- С нападающими «Зари» тебе пришлось изрядно потрудиться - вспомнить того же Кристиана...
- В целом, у луганского клуба все атакующие игроки хорошего уровня - и Шахаб, и Гладкий вышел на замену, и Аллахьяр. Поэтому кого-то выделять не хочется.

- Вашей главной задачей было надежно сыграть в обороне. Что произошло в эпизоде ​​с пропущенным мячом?
- Будем смотреть и анализировать эпизод. Я пошел встречать, прошел пас мне между ног, и ребята не успели за нападающим. Неприятный гол, конечно.

- Что сказал вам Мистер после игры?
- Он даже из больницы рассказывает нам, как играть, поддерживает, верит в нас. И мы играем ради него.

- Если бы реализация была немного лучше, это победа не была бы такой нервной?
- Да, но мы команда, которая всегда играет первым номером, и создаем много моментов. Нужно немного поработать над реализацией.

- «Заря» продемонстрировала, что, несмотря на счет, будет биться до последней секунды...
- Да, «Заря» последние несколько лет всегда давала бой как нам, так и «Шахтеру». И доказывала, что вполне может бороться за первые два места, не говоря уже о третьей позиции.

- Вы уже играете два матча в неделю. Помогает ли это в официальных матчах, какая у вас функциональная готовность?
- Такие матчи, как с «Ниццей» и «Атлетиком» на сборах или недавний с «Фенербахче», добавляют уверенности. Думаю, мы это показываем с каждой игрой.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 09.08.2021 21:10
    +1
    Копанку могут обойти. Там тренеру мяч мешает, игрокам свет. Шансы отличные
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 09.08.2021 20:58
    +2
    Думаю в этом году ещё Днепр 1 подтянется в тройку
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.08.2021 20:53
    -3
    bullyUA, 09.08.2021 20:52
    Шахтер в последнее время тоже нестабилен. Так что шансы с Зорькой в борьбе за второе место у этих команд равные.
    Раз в пять лет сильно в голову ударило.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.08.2021 20:52
    +1
    bonv, 09.08.2021 20:43
    Зоря нестабільно грає. Іноді красавчеги а іноді жуть і муть.. імхо.
    Шахтер в последнее время тоже нестабилен. Так что шансы с Зорькой в борьбе за второе место у этих команд равные.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.08.2021 20:43
    +1
    Зоря нестабільно грає. Іноді красавчеги а іноді жуть і муть.. імхо.
    Ссылка
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