ФОТО. Коваленко уже приступил к работе с новой командой

Хавбек начал подготовку к сезону

  • 09.08.2021 20:11
  • 1636 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Коваленко уже приступил к работе с новой командой
© twitter.com/acspezia

Полузащитник Виктор Коваленко, который в воскресенье на правах аренды перебрался из «Аталанты» в «Специю», уже приступил к работе с новой командой.

«Специя» начнет сезон матчем Кубка Италии против «Порденоне» 13 августа.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 09.08.2021 21:18
    0
    Maksss7777, 09.08.2021 20:30
    Удачи
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 09.08.2021 21:16
    -1
    Полирует лавку?
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 09.08.2021 21:16
    -1
    Полирует лавку?
    Ссылка
    Maksss7777
    online
      Maksss7777, 09.08.2021 20:30
    +3
    Удачи
    Ссылка
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