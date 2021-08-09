ФОТО. Коваленко уже приступил к работе с новой командой

Полузащитник Виктор Коваленко, который в воскресенье на правах аренды перебрался из «Аталанты» в «Специю», уже приступил к работе с новой командой.
«Специя» начнет сезон матчем Кубка Италии против «Порденоне» 13 августа.
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Источник — Sport.ua
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