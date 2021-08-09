Десна – Ингулец. Известны стартовые составы

Сегодня, 9 августа «Десна» в третьем туре УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Десна»: Литовка, Сафронов, Гуцуляк, Селин, Картушов, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский, Домбровский, Будковский
«Ингулец»: Гальчук, Салем, Запорожец, Шарай, Полегенько, Гопей, Коробенко, Ситало, Опанасенко, Ковалев, Козак
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Источник — УПЛ
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