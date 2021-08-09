Скаут: «Аренда Коваленко в Специю – хорошее решение для всех»

Известный скаут Алекс Великих прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко на правах аренды в «Специю»:

«С учетом требований и тактических схем, физической нагрузки и особенно того периода, когда футболист присоединился к «Аталанте», то у него было немного шансов сразу же заиграть у такого требовательного специалиста как Гасперини.

Считаю, что именно момент перехода игрока в «Аталанту» был выбран не совсем правильным — итальянская команда была в полном соревновательном режиме, продолжала бороться за три трофея сезона, а Виктор пришел в зимнюю паузу чемпионата Украины, в конце трансферного окна после периода сборов, и его кондиции существенно отличались от тех, которые имела «Аталанта» на тот момент.

Сейчас «Аталанта» немного меняется, уходят ряд игроков — Сапата, Иличич, Ромеро, возможно, и кто-то другой, а Виктору нужна постоянная игровая практика. Возможно, такой клуб как «Специя», который не играет в еврокубках, даст возможность получать место в основе и завершить период адаптации в Серии А для игрока, в котором нуждается и сборная Украины.

Считаю, что переход в «Специю», а точнее даже то, что игрок остается в Серии А и будет иметь постоянную практику в европейском топ чемпионате - это хорошее решение для всех».