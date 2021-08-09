Скаут: «Аренда Коваленко в Специю – хорошее решение для всех»

Алекс Великих – о переходе Виктора Коваленко

  • 09.08.2021 18:29
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Скаут: «Аренда Коваленко в Специю – хорошее решение для всех»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Известный скаут Алекс Великих прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко на правах аренды в «Специю»:

«С учетом требований и тактических схем, физической нагрузки и особенно того периода, когда футболист присоединился к «Аталанте», то у него было немного шансов сразу же заиграть у такого требовательного специалиста как Гасперини.

Считаю, что именно момент перехода игрока в «Аталанту» был выбран не совсем правильным — итальянская команда была в полном соревновательном режиме, продолжала бороться за три трофея сезона, а Виктор пришел в зимнюю паузу чемпионата Украины, в конце трансферного окна после периода сборов, и его кондиции существенно отличались от тех, которые имела «Аталанта» на тот момент.

Сейчас «Аталанта» немного меняется, уходят ряд игроков — Сапата, Иличич, Ромеро, возможно, и кто-то другой, а Виктору нужна постоянная игровая практика. Возможно, такой клуб как «Специя», который не играет в еврокубках, даст возможность получать место в основе и завершить период адаптации в Серии А для игрока, в котором нуждается и сборная Украины.

Считаю, что переход в «Специю», а точнее даже то, что игрок остается в Серии А и будет иметь постоянную практику в европейском топ чемпионате - это хорошее решение для всех».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BUCH
      BUCH, 09.08.2021 19:44
    0
    Бревно оно и в специи бревно...
    Сидел бы себе в подземельной и получал бы хорошие бобы... А так зимой серия В ждёт.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 09.08.2021 19:10
    -1
    тут и не поспоришь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности