ПАВЕЛКО: «Надеюсь спустя время увидеть Шевченко в сборной с новыми идеями»

Президент УАФ поделился ценной информацией

  • 09.08.2021 15:56
  • 1621 просмотр
  • 9 комментариев
ПАВЕЛКО: «Надеюсь спустя время увидеть Шевченко в сборной с новыми идеями»
© Футбол 1/2/3. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о вероятном назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины, а также рассказал о премиальных за чемпионат Европы.

«Я бы просил дождаться всех решений Исполкома. Решение про штаб национальной сборной принимает Исполком. Исполком в понедельник обязательно состоится. На нем будут заслушаны все вопросы. Они касаются не только выступлений нашей сборной, но и других вопросов, которые касаются исполкома УАФ.

Также будет вопрос по национальной сборной. Будет заслушана предварительная информация и будет принято то или другое решение. Сегодня мы все заинтересованы в том, чтобы был тот штаб сборной, который не исключал бы возможности попадания в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Важно, чтобы такой штаб включился в работу с нашей национальной сборной.

Я считаю, что Сергей Ребров очень профессиональный тренер, и его кандидатуру мы все хотели бы видеть во главе национальной сборной. Есть желание, но есть некоторые моменты, которые очень важны. Я бы не забегал вперед. В понедельник будет заслушана информация о кандидатах. Окончательное решение, возможно, будет принято позже, например, в четверг 12 августа.

Из-за слабого старта в отборе, мы все понимаем, что тренерский штаб, в том числе, в связи с изменениями по некоторым игрокам по возрасту, тренерский штаб видел бы свое будущее до финальной стадии Евро в Германии. Мы виделись сегодня с Ребровым. У него сейчас очень важный период. Он также понимает все эти юридические вопросы, которые сейчас в переговорном процессе.

Он видит у сборной Украины большой потенциал, вплоть до того, что не рассматриваются аргументы на тему того, что у нас потеряны все шансы на выход на чемпионат мира. Он видит, что есть шансы и они очень большие, и мы будем обязательно бороться за выход на чемпионат мира, а через выход на чемпионат мира готовиться к предстоящему Евро.

В Украине есть традиция - темы премиальных не обсуждать. Это уже публичная информация, которая хороший пример для молодых поколений работать, достигать лучших результатов, добиваться в спорте всего, что им дано.

В 2019-м году, после исторической победы над Португалией, мы получили право участвовать на Евро. По результатам Евро УЕФА все цифры премиальных опубликуют, и мы все увидим реальные цифры, которые получили все сборные за попадание на Евро и за участие.

За выход на Евро было три миллиона евро выплачено. С этих трех миллионов были уплачены все налоги. За Лигу наций наши игроки получили еще один миллион Евро. За Евро мы получили пять миллионов евро, из которых 2,5 миллиона были выплачены игрокам.

Я горжусь тем, что наши игроки могут показывать достойную игру и получать за это премии. Я еще раз хочу поблагодарить нашу сборную, наших игроков, тренерский штаб. Хочу пожелать, чтобы накопленный опыт они воплотили в наши будущие победы.

Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями. Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре», - сказал Павелко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.08.2021 16:34
    0
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 09.08.2021 16:28
    -1
    Не успел назначить, а уже ждёт кума назад с новыми идеями. Хорошая поддержка для Реброва .
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 09.08.2021 16:26
    +1
    аа так он свалил за свежими идеями, ну тогда другое дело, а я то подумал...)
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.08.2021 16:26
    +1
    токо не Ребров
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.08.2021 16:21
    +1
    Запасний аеродром готує... Непотяне в клубі, піде в збірну до годівниці.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.08.2021 16:19
    -1
    Сподіваюся ти будеш на це дивитися у якості глядача!!!
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    NM16071
    online
      NM16071, 09.08.2021 16:16
    +3
    Всреться в клубі і прижене до кормушки.
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 09.08.2021 16:10
    +2
    Завтраки!
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    almost
      almost, 09.08.2021 16:03
    +1
    Опять завтра? А обещали в понедельник!
    Завтра вы увидите, то что никогда не видели раньше.
    Это будет завтра. Завтра....
    Нет нет нет! Мы хотим сегодня!
    Нет нет нет. Мы хотим сейчас!
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