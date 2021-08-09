ПАВЕЛКО: «Надеюсь спустя время увидеть Шевченко в сборной с новыми идеями»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о вероятном назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины, а также рассказал о премиальных за чемпионат Европы.

«Я бы просил дождаться всех решений Исполкома. Решение про штаб национальной сборной принимает Исполком. Исполком в понедельник обязательно состоится. На нем будут заслушаны все вопросы. Они касаются не только выступлений нашей сборной, но и других вопросов, которые касаются исполкома УАФ.

Также будет вопрос по национальной сборной. Будет заслушана предварительная информация и будет принято то или другое решение. Сегодня мы все заинтересованы в том, чтобы был тот штаб сборной, который не исключал бы возможности попадания в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Важно, чтобы такой штаб включился в работу с нашей национальной сборной.

Я считаю, что Сергей Ребров очень профессиональный тренер, и его кандидатуру мы все хотели бы видеть во главе национальной сборной. Есть желание, но есть некоторые моменты, которые очень важны. Я бы не забегал вперед. В понедельник будет заслушана информация о кандидатах. Окончательное решение, возможно, будет принято позже, например, в четверг 12 августа.

Из-за слабого старта в отборе, мы все понимаем, что тренерский штаб, в том числе, в связи с изменениями по некоторым игрокам по возрасту, тренерский штаб видел бы свое будущее до финальной стадии Евро в Германии. Мы виделись сегодня с Ребровым. У него сейчас очень важный период. Он также понимает все эти юридические вопросы, которые сейчас в переговорном процессе.

Он видит у сборной Украины большой потенциал, вплоть до того, что не рассматриваются аргументы на тему того, что у нас потеряны все шансы на выход на чемпионат мира. Он видит, что есть шансы и они очень большие, и мы будем обязательно бороться за выход на чемпионат мира, а через выход на чемпионат мира готовиться к предстоящему Евро.

В Украине есть традиция - темы премиальных не обсуждать. Это уже публичная информация, которая хороший пример для молодых поколений работать, достигать лучших результатов, добиваться в спорте всего, что им дано.

В 2019-м году, после исторической победы над Португалией, мы получили право участвовать на Евро. По результатам Евро УЕФА все цифры премиальных опубликуют, и мы все увидим реальные цифры, которые получили все сборные за попадание на Евро и за участие.

За выход на Евро было три миллиона евро выплачено. С этих трех миллионов были уплачены все налоги. За Лигу наций наши игроки получили еще один миллион Евро. За Евро мы получили пять миллионов евро, из которых 2,5 миллиона были выплачены игрокам.

Я горжусь тем, что наши игроки могут показывать достойную игру и получать за это премии. Я еще раз хочу поблагодарить нашу сборную, наших игроков, тренерский штаб. Хочу пожелать, чтобы накопленный опыт они воплотили в наши будущие победы.

Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями. Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре», - сказал Павелко.